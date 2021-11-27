20 тысяч доз: В квартире задержанного после погони со стрельбой на МКАД водителя нашли 5 кг наркотиков
При этом в автомобиле BMW 23-летнего нарушителя обнаружили шесть килограммов "синтетики".
Кадр из видео © МВД России
Более пяти килограммов синтетических наркотиков обнаружили в подмосковной квартире водителя автомобиля BMW X5, задержанного накануне после погони со стрельбой на Симферопольском шоссе в Москве. О результатах обысков дома у злоумышленника сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В квартире задержанного после погони со стрельбой на МКАД водителя нашли 5 кг наркотиков. Видео © МВД России
"При проведении обыска в квартире на территории Московской области, которую злоумышленник арендовал специально для своей незаконной деятельности, было обнаружено более тысячи пакетов и свёртков с расфасованным веществом, которое будет направлено на экспертизу, а также девять весов и упаковочный материал. Предположительно, изъятое является синтетическим наркотиком общей массой более пяти килограммов", — уточнила она.
По её словам, обнаруженная партия составляет свыше 20 тысяч разовых доз. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконный оборот наркотиков". Сейчас 23-летний водитель находится в больнице.
Напомним, что лихач отчаянно пытался скрыться от правоохранителей, даже когда в ходе преследования ему прострелили колёса. Полицейским пришлось применить табельное оружие, нарушитель был ранен в шею. После задержания стала ясна причина бегства: в его автомобиле BMW нашли шесть килограммов наркотиков.
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