Просто фантастика: Фигуристка Валиева выиграла Гран-при России с тремя мировыми рекордами
В финал серии в женском одиночном катании пробилось сразу пять российских спортсменок.
Фото © ISU
Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выиграла домашний этап серии Гран-при. Соревнования прошли на олимпийской арене "Айсберг" в Сочи.
В ходе турнира Валиева установила три мировых рекорда: в короткой программе (87,42 балла), в произвольной (185,29) и по сумме двух прокатов (272,71). При этом стоит отметить, что 15-летняя ученица Этери Тутберидзе проводит первый сезон на взрослом уровне.
В тройку призёров Гран-при России попали ещё две россиянки. Второе место заняла чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева (229,23 балла). Третий результат показала Майя Хромых (219,69).
В результате в финал Гран-при, который пройдёт в японской Осаке с 9 по 12 декабря, пробилось сразу пять российских фигуристок: Валиева, Туктамышева, Хромых, Анна Щербакова и Алёна Косторная. Компанию им составит только японка Каори Сакамото.
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