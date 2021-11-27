Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выиграла домашний этап серии Гран-при. Соревнования прошли на олимпийской арене "Айсберг" в Сочи.

В ходе турнира Валиева установила три мировых рекорда: в короткой программе (87,42 балла), в произвольной (185,29) и по сумме двух прокатов (272,71). При этом стоит отметить, что 15-летняя ученица Этери Тутберидзе проводит первый сезон на взрослом уровне.

В тройку призёров Гран-при России попали ещё две россиянки. Второе место заняла чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева (229,23 балла). Третий результат показала Майя Хромых (219,69).