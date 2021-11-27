Известная испанская писательница Альмудена Грандес умерла от рака

Испанская писательница Альмудена Грандес умерла в субботу в возрасте 61 года. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER. Уточняется, что у неё был диагностирован рак.

О том, что она страдает онкологией, писательница заявила в одной из своих колонок в популярной газете El País чуть больше месяца назад. В своём сообщении радиостанция заявила, что "испанская литература прощается с одной из самых важных фигур".

Альмудена Грандес родилась в мае 1960 года в Мадриде. Её произведения переведены на многие языки мира, она также была награждена многочисленными премиями. Среди работ писательницы можно выделить эротический роман "Возрасты Лулу" (Las edades de Lulu), а также "Любовь в ритме танго" (Malena es un nombre de tango), "Поцелуи на хлебе" (Los besos en el pan) и другие.