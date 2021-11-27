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Известная испанская писательница Альмудена Грандес умерла от рака

О том, что она страдает онкологией, романистка рассказала чуть больше месяца назад.

27 ноября, 18:31
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Испанская писательница Альмудена Грандес умерла в субботу в возрасте 61 года. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER. Уточняется, что у неё был диагностирован рак.

О том, что она страдает онкологией, писательница заявила в одной из своих колонок в популярной газете El País чуть больше месяца назад. В своём сообщении радиостанция заявила, что "испанская литература прощается с одной из самых важных фигур".

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Альмудена Грандес родилась в мае 1960 года в Мадриде. Её произведения переведены на многие языки мира, она также была награждена многочисленными премиями. Среди работ писательницы можно выделить эротический роман "Возрасты Лулу" (Las edades de Lulu), а также "Любовь в ритме танго" (Malena es un nombre de tango), "Поцелуи на хлебе" (Los besos en el pan) и другие.

Ранее Лайф сообщал, что умер актёр из "Улиц разбитых фонарей" Виктор Терехов. До дня рождения артист не дожил чуть больше месяца.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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