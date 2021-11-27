Мошенники начали выманивать деньги "на лечение рака" Заворотнюк от имени её дочери
Анна рассказала, что узнала об этом от подруги, которую злоумышленники уговорили перевести ей 50 тысяч рублей.
Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk
Мошенники начали выманивать деньги от имени модели и телеведущей Анны Заворотнюк — дочери актрисы Анастасии Заворотнюк. О первой потерпевшей от действий аферистов Анна сообщила в своём инстаграм-аккаунте.
"Они надавили на самое больное, сказали, что у меня такая ситуация с мамой и мне срочно нужны деньги. Хочу сказать ещё раз, что я никогда не беру деньги в долг, у меня такой принцип, лучше я голодной останусь. Но, если вдруг у меня возникнет такая нужда, я, конечно же, встречусь с человеком и лично попрошу. Ну или хотя бы позвоню", — пишет Анна.
Девушка уточнила, что она узнала об этом от подруги, которую мошенники уговорили перевести деньги на "лечение Анастасии Заворотнюк", страдающей онкологией. Приятельница Анны поверила обманщикам и отправила им 50 тысяч рублей.
Ранее дочь Заворотнюк рассказала о своей болезни, которая съедает её уже два года. Мама Анны Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в сентябре 2019 года и всё это время борется со страшным недугом — раком мозга. Теперь девушка раскрыла, что и сама нуждается в помощи.
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