Мошенники начали выманивать деньги "на лечение рака" Заворотнюк от имени её дочери

"Они надавили на самое больное, сказали, что у меня такая ситуация с мамой и мне срочно нужны деньги. Хочу сказать ещё раз, что я никогда не беру деньги в долг, у меня такой принцип, лучше я голодной останусь. Но, если вдруг у меня возникнет такая нужда, я, конечно же, встречусь с человеком и лично попрошу. Ну или хотя бы позвоню", — пишет Анна.