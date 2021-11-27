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Мошенники начали выманивать деньги "на лечение рака" Заворотнюк от имени её дочери

Анна рассказала, что узнала об этом от подруги, которую злоумышленники уговорили перевести ей 50 тысяч рублей.

27 ноября, 19:04
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anna_zavorotnyuk</a></p>

Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk

Мошенники начали выманивать деньги от имени модели и телеведущей Анны Заворотнюк — дочери актрисы Анастасии Заворотнюк. О первой потерпевшей от действий аферистов Анна сообщила в своём инстаграм-аккаунте.

"Они надавили на самое больное, сказали, что у меня такая ситуация с мамой и мне срочно нужны деньги. Хочу сказать ещё раз, что я никогда не беру деньги в долг, у меня такой принцип, лучше я голодной останусь. Но, если вдруг у меня возникнет такая нужда, я, конечно же, встречусь с человеком и лично попрошу. Ну или хотя бы позвоню", — пишет Анна.

Девушка уточнила, что она узнала об этом от подруги, которую мошенники уговорили перевести деньги на "лечение Анастасии Заворотнюк", страдающей онкологией. Приятельница Анны поверила обманщикам и отправила им 50 тысяч рублей.

Дочь Анастасии Заворотнюк отменила свадьбу, потому что не могла не отменить

Дочь Анастасии Заворотнюк отменила свадьбу, потому что не могла не отменить

Ранее дочь Заворотнюк рассказала о своей болезни, которая съедает её уже два года. Мама Анны Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в сентябре 2019 года и всё это время борется со страшным недугом — раком мозга. Теперь девушка раскрыла, что и сама нуждается в помощи.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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