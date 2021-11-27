Посол Антонов заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать

Заявления о том, что Россия якобы планирует нападение на Украину, могут быть связаны с попытками скрыть провалы в политике президента Незалежной Владимира Зеленского. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Эта истерия, которая сегодня просто налицо, в отношении мнимой российской угрозы, по-моему, это есть стремление оправдать те провалы, которые есть у нынешнего президента Украины", — сказал Антонов в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".