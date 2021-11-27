Посол Антонов заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать
Также дипломат объяснил, с чем связана "истерия в отношении мнимой российской угрозы".
Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Заявления о том, что Россия якобы планирует нападение на Украину, могут быть связаны с попытками скрыть провалы в политике президента Незалежной Владимира Зеленского. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Эта истерия, которая сегодня просто налицо, в отношении мнимой российской угрозы, по-моему, это есть стремление оправдать те провалы, которые есть у нынешнего президента Украины", — сказал Антонов в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Посол добавил, что Москва открыто и постоянно говорит администрации США, политологам и в СМИ, что РФ не собирается ни на кого нападать.
В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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