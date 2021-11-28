The Hill узнала о попытках Госдепа отменить санкции за сертификацию "Северного потока – 2"

Госдепартамент США хочет убедить демократов в сенате отказаться от поправки к проекту оборонного бюджета на будущий финансовый год. Она предусматривает ввод санкций против компаний за участие в сертификации газопровода "Северный поток – 2". Об этом пишет газета The Hill.

Издание отмечает, что администрация президента США Джо Байдена крайне осторожно принимает решения по проекту, так как опасается вызвать недовольство Германии — важного европейского союзника в борьбе с изменением климата и с увеличивающимся влиянием Китая в мире.