The Hill узнала о попытках Госдепа отменить санкции за сертификацию "Северного потока – 2"
Администрация президента США Джо Байдена опасается более жёстких действий по проекту, так как боится вызвать недовольство Германии.
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Госдепартамент США хочет убедить демократов в сенате отказаться от поправки к проекту оборонного бюджета на будущий финансовый год. Она предусматривает ввод санкций против компаний за участие в сертификации газопровода "Северный поток – 2". Об этом пишет газета The Hill.
Издание отмечает, что администрация президента США Джо Байдена крайне осторожно принимает решения по проекту, так как опасается вызвать недовольство Германии — важного европейского союзника в борьбе с изменением климата и с увеличивающимся влиянием Китая в мире.
По данным газеты, госсекретарь США Энтони Блинкен попросил демократов отменить поправки, внесённые сенаторами-республиканцами Джимом Ришем и Тедом Крузом. В них говорится о санкциях против компаний, участвующих в процессе сертификации "Северного потока – 2". Как уточняется, демократы сильно нервничают из-за голосования по газопроводу, так как во время президентства Дональда Трампа все они яростно выступали против проекта, а с приходом к власти Джо Байдена конъюнктура изменилась.
Напомним, в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Однако Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы выполнить это требование.
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