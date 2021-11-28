Биолог Баранова: "Спутник" может быть устойчивее к штамму "омикрон", чем другие вакцины

Российская вакцина "Спутник V", вероятно, может формировать немного более крепкий иммунитет к штамму ковида "омикрон", чем другие препараты. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

"У "Спутника" дела могут обстоять несколько получше, на некоторые проценты. Аденовирусные вакцины в принципе создают более широкий спектр иммунного ответа, чем мРНК-вакцины. Но разница может оказаться очень небольшой", — приводит слова Барановой ТАСС.