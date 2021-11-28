Биолог Баранова: "Спутник" может быть устойчивее к штамму "омикрон", чем другие вакцины
Аденовирусные вакцины в принципе создают более широкий спектр иммунного ответа, чем мРНК-вакцины, отметила эксперт.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Российская вакцина "Спутник V", вероятно, может формировать немного более крепкий иммунитет к штамму ковида "омикрон", чем другие препараты. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.
"У "Спутника" дела могут обстоять несколько получше, на некоторые проценты. Аденовирусные вакцины в принципе создают более широкий спектр иммунного ответа, чем мРНК-вакцины. Но разница может оказаться очень небольшой", — приводит слова Барановой ТАСС.
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Она отметила, что американская компания Pfizer ранее анонсировала эксперименты по нейтрализации нового штамма. По мнению Барановой, полученные данные будут иметь отношение и ко всем остальным вакцинам, которые используют полноразмерный антиген. В целом эксперт считает, что разработанные вакцины окажутся менее эффективны против омикрона, но насколько — покажут исследования.
Ранее ВОЗ квалифицировала новый штамм ковида как вызывающий беспокойство. Этот вариант вируса был назван греческой буквой "омикрон". Напомним, быстро распространяющийся штамм обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили его влияние на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что данный вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих. В Европе уже выявлен первый случай заражения им. ВОЗ заявила, что существующие ПЦР-тесты выявляют этот штамм ковида.
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