Патриарх Кирилл отстранил епископа Феофилакта после видео с "ударом" священника

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно отстранил 72-летнего епископа Мытищинского Феофилакта (Моисеева) от руководства Андреевским мужским монастырём и исполнения обязанностей помощника первого викария патриарха по Москве. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором епископ ударил служившего с ним священника по голове во время литургии в храме. В описании к ролику говорилось, что это произошло в Андреевском монастыре.

"Временно приостановить исполнение преосвященным епископом Мытищинским Феофилактом обязанностей наместника Андреевского ставропигиального (подчиняющегося непосредственно патриарху. — Прим. Лайфа) мужского монастыря, помощника первого викария святейшего патриарха по городу Москве, управляющего Юго-Западным викариатством г. Москвы", — говорится в распоряжении патриарха.