Патриарх Кирилл отстранил епископа Феофилакта после видео с "ударом" священника
Источник в Московской патриархии отметил, что подобное поведение не может иметь никаких нравственных оправданий.
Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно отстранил 72-летнего епископа Мытищинского Феофилакта (Моисеева) от руководства Андреевским мужским монастырём и исполнения обязанностей помощника первого викария патриарха по Москве. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором епископ ударил служившего с ним священника по голове во время литургии в храме. В описании к ролику говорилось, что это произошло в Андреевском монастыре.
"Временно приостановить исполнение преосвященным епископом Мытищинским Феофилактом обязанностей наместника Андреевского ставропигиального (подчиняющегося непосредственно патриарху. — Прим. Лайфа) мужского монастыря, помощника первого викария святейшего патриарха по городу Москве, управляющего Юго-Западным викариатством г. Москвы", — говорится в распоряжении патриарха.
Источник в Московской патриархии заявил РИА "Новости", что подобное поведение не может иметь никаких нравственных оправданий.
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