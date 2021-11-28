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Патриарх Кирилл отстранил епископа Феофилакта после видео с "ударом" священника

Источник в Московской патриархии отметил, что подобное поведение не может иметь никаких нравственных оправданий.

28 ноября, 00:14

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно отстранил 72-летнего епископа Мытищинского Феофилакта (Моисеева) от руководства Андреевским мужским монастырём и исполнения обязанностей помощника первого викария патриарха по Москве. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором епископ ударил служившего с ним священника по голове во время литургии в храме. В описании к ролику говорилось, что это произошло в Андреевском монастыре.

"Временно приостановить исполнение преосвященным епископом Мытищинским Феофилактом обязанностей наместника Андреевского ставропигиального (подчиняющегося непосредственно патриарху. — Прим. Лайфа) мужского монастыря, помощника первого викария святейшего патриарха по городу Москве, управляющего Юго-Западным викариатством г. Москвы", — говорится в распоряжении патриарха.

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Источник в Московской патриархии заявил РИА "Новости", что подобное поведение не может иметь никаких нравственных оправданий.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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