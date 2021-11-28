"Они просто издевались": Главврач Вечорко прервал визит противников прививок в больницу из-за хамского общения с пациентом
Медик назвал эту ситуацию нездоровой и отметил, что посетители учреждения совершенно не стремились узнать правду.
Валерий Вечорко. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Главный врач московской Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко рассказал, что визит противников вакцинации от ковида в красную зону пришлось прервать досрочно.
Напомним, ранее стало известно, что некоторые противники прививок, откликнувшиеся на письмо врачей и пришедшие осмотреть красную зону в филатовскую больницу, отказались следовать правилам и надевать маски. Также из девяти человек сдать ПЦР-тест согласились только трое. Некоторые антипрививочники захотели попасть в красную зону без масок. Врач Ольга Вакуленко отметила, что медики надеялись на спокойный диалог и не ожидали такой агрессии.
"Конечно же, там были разные вопросы — и провокационные, и те и другие. Мы побывали в реанимационном отделении, увидели пациентов, которые находятся и на ИВЛ, и на ЭКМО. В это время у нас были две большие операции, и мы показали, как наши хирурги работают... Они (противники вакцинации. — Прим. Лайфа) совершенно не хотят знать правду, — сказал Вечорко в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Врач констатировал, что диалога с такими людьми нет, а есть только "один негатив".
"Здесь какая-то наигранность, какой-то смех, это нездоровая ситуация, но, когда вот начали уже хамить перед пациентом, я сказал, что мы закрываем эту тему. Они мне рассказывали, что лечить [коронавирус] надо пенициллином. Там никакой правды нет, это провокация. Они просто издевались", — возмутился Вечорко.
Напомним, ранее в России врачи 11 больниц из разных регионов написали открытое письмо, адресованное противникам вакцинации от коронавируса, среди которых политики Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Пётр Толстой, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая и другие медийные персоны. Медики отметили, что знакомы с их позицией по поводу прививок, и предложили им вместе пройти по красным зонам, реанимациям и моргам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что письмо врачей поможет изменить точку зрения противников вакцинации.
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