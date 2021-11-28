Главный врач московской Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко рассказал, что визит противников вакцинации от ковида в красную зону пришлось прервать досрочно.

Напомним, ранее стало известно, что некоторые противники прививок, откликнувшиеся на письмо врачей и пришедшие осмотреть красную зону в филатовскую больницу, отказались следовать правилам и надевать маски. Также из девяти человек сдать ПЦР-тест согласились только трое. Некоторые антипрививочники захотели попасть в красную зону без масок. Врач Ольга Вакуленко отметила, что медики надеялись на спокойный диалог и не ожидали такой агрессии.

"Конечно же, там были разные вопросы — и провокационные, и те и другие. Мы побывали в реанимационном отделении, увидели пациентов, которые находятся и на ИВЛ, и на ЭКМО. В это время у нас были две большие операции, и мы показали, как наши хирурги работают... Они (противники вакцинации. — Прим. Лайфа) совершенно не хотят знать правду, — сказал Вечорко в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Врач констатировал, что диалога с такими людьми нет, а есть только "один негатив".

"Здесь какая-то наигранность, какой-то смех, это нездоровая ситуация, но, когда вот начали уже хамить перед пациентом, я сказал, что мы закрываем эту тему. Они мне рассказывали, что лечить [коронавирус] надо пенициллином. Там никакой правды нет, это провокация. Они просто издевались", — возмутился Вечорко.