НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Блок готовится к серьёзной военной игре": СМИ рассказали о наращивании сил НАТО в Польше и ФРГ для "сдерживания" России

В начале ноября США воссоздали в Германии 56-е командование полевой артиллерии, вооружённое баллистическими ракетами средней дальности Pershing II. Оно было расформировано ещё в 1991 году.

27 ноября, 23:07

Фото © ТАСС / Zuma

В начале недели в соцсетях появились кадры, на которых несколько десятков американских самоходных установок M109 Paladin направлялись через польскую Легницу в сторону Белоруссии. Газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны РФ сообщает, что артиллерия США и НАТО продолжает наращивать свои силы в Польше. Кроме того, в ноябре попала на видео переброска в Прибалтику тяжёлой бронетехники Германии.

Представители Великобритании также ранее заявляли о возвращении своего контингента в Германию спустя год после его вывода. В ФРГ планируется разместить бригаду сухопутных сил из 250 единиц бронетехники, включая танки и артиллерию. Германия станет третьим основным хабом для зарубежного присутствия британских войск после Кении и Омана.

В Британии заподозрили НАТО в подготовке вторжения в Россию

В Британии заподозрили НАТО в подготовке вторжения в Россию

"Предлог для наращивания военной группировки всегда найдётся. Все всегда чем-то это оправдывают. Вопрос только, чем такие вещи заканчиваются. Современные противоречия, которые всё более туго затягиваются, в первую очередь между нами, США и Великобританией, всё меньше находят возможности разрядки через какие-то переговоры", — отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он выразил сожаление, что в руководстве США не осталось людей, понимающих, что такое война.

Президент Польши предложил НАТО расширить военное присутствие на восточном фланге

Президент Польши предложил НАТО расширить военное присутствие на восточном фланге

В начале ноября Соединённые Штаты воссоздали в Европе 56-е командование полевой артиллерии, вооружённое баллистическими ракетами средней дальности Pershing II. Оно было расформировано ещё в 1991 году. Штаб, располагающийся в городе Майнц-Кастель, станет вторым командованием нового типа, способным координировать и организовывать удары межвидовых огневых систем по самым различным целям, в том числе и в околоземном пространстве. Первый штаб был развёрнут в Юго-Восточной Азии для сдерживания Китая.

"Стягивание войск НАТО на восток связано с обострением внешнеполитической обстановки. События надо рассматривать в комплексе: ранее боевые корабли заходили в Чёрное море, возросла интенсивность разведывательных полётов у российских границ. Сейчас войска в Польше проводят манёвры. Думаю, блок готовится к серьёзной военной игре", — считает завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

Возвращение холодной войны: США размещают в Германии гиперзвуковые ракеты "Тёмный орёл", которые за 21 минуту долетят до Москвы

Возвращение холодной войны: США размещают в Германии гиперзвуковые ракеты "Тёмный орёл", которые за 21 минуту долетят до Москвы

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов предостерёг "отчаянные головы" от попыток проверить оборону РФ на прочность. Глава дипмиссии назвал "очень опасным заблуждением" расчёт на то, что Россия не будет отвечать.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1