В начале недели в соцсетях появились кадры, на которых несколько десятков американских самоходных установок M109 Paladin направлялись через польскую Легницу в сторону Белоруссии. Газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны РФ сообщает, что артиллерия США и НАТО продолжает наращивать свои силы в Польше. Кроме того, в ноябре попала на видео переброска в Прибалтику тяжёлой бронетехники Германии.

Представители Великобритании также ранее заявляли о возвращении своего контингента в Германию спустя год после его вывода. В ФРГ планируется разместить бригаду сухопутных сил из 250 единиц бронетехники, включая танки и артиллерию. Германия станет третьим основным хабом для зарубежного присутствия британских войск после Кении и Омана.

"Предлог для наращивания военной группировки всегда найдётся. Все всегда чем-то это оправдывают. Вопрос только, чем такие вещи заканчиваются. Современные противоречия, которые всё более туго затягиваются, в первую очередь между нами, США и Великобританией, всё меньше находят возможности разрядки через какие-то переговоры", — отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он выразил сожаление, что в руководстве США не осталось людей, понимающих, что такое война.

В начале ноября Соединённые Штаты воссоздали в Европе 56-е командование полевой артиллерии, вооружённое баллистическими ракетами средней дальности Pershing II. Оно было расформировано ещё в 1991 году. Штаб, располагающийся в городе Майнц-Кастель, станет вторым командованием нового типа, способным координировать и организовывать удары межвидовых огневых систем по самым различным целям, в том числе и в околоземном пространстве. Первый штаб был развёрнут в Юго-Восточной Азии для сдерживания Китая.

"Стягивание войск НАТО на восток связано с обострением внешнеполитической обстановки. События надо рассматривать в комплексе: ранее боевые корабли заходили в Чёрное море, возросла интенсивность разведывательных полётов у российских границ. Сейчас войска в Польше проводят манёвры. Думаю, блок готовится к серьёзной военной игре", — считает завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.