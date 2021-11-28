Посол Антонов предостерёг "отчаянные головы" от попыток проверить оборону РФ на прочность

Очень опасно проверять прочность обороны России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Высказываются такие предположения, что может появиться какая-то отчаянная голова на Украине или группа бойцов, которая попытается проверить прочность российской обороны, рассчитывая на то, что мы отвечать не будем, испугаемся натовского потенциала", — сказал Антонов в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Посол назвал такую позицию "очень опасным заблуждением".