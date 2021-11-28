Посол Антонов предостерёг "отчаянные головы" от попыток проверить оборону РФ на прочность
Глава дипмиссии в США назвал "очень опасным заблуждением" расчёт на то, что Россия не будет отвечать.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Очень опасно проверять прочность обороны России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Высказываются такие предположения, что может появиться какая-то отчаянная голова на Украине или группа бойцов, которая попытается проверить прочность российской обороны, рассчитывая на то, что мы отвечать не будем, испугаемся натовского потенциала", — сказал Антонов в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Посол назвал такую позицию "очень опасным заблуждением".
Ранее Антонов отметил, что Россия не собирается ни на кого нападать. По мнению дипломата, заявления о том, что РФ якобы планирует вторжение на Украину, могут быть связаны с попытками скрыть провалы в политике президента Незалежной Владимира Зеленского.
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