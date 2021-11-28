В РАН раскритиковали проект обновления правил орфографии русского языка
Учёные отметили, что документ, где, по их мнению, полностью отсутствует научный аппарат, приведёт к дискредитации всей работы по созданию современных правил правописания.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Члены Орфографической комиссии Российской академии наук (ОК РАН) выступили против проекта о новых правилах русского языка и попросили Минпросвещения отозвать его. Своё открытое письмо они разместили в соцсетях.
Эксперты отметили, что проект основан на самом известном и авторитетном справочнике "Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник" (ПАС), выпущенном в 2006 году в Институте русского языка имени В.В. Виноградова РАН.
"В представленном проекте содержание правил ПАС из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений существенно искажается", — указали члены ОК РАН, подчеркнув, что в проекте полностью отсутствует научный аппарат.
По их словам, документ дискредитирует всю работу по созданию современных правил правописания и приведёт к негативной оценке работы лингвистов и госструктур. Также авторы письма призвали предусмотреть механизм обновления правил, по которому все вносимые в них изменения должны обязательно получать экспертное одобрение ОК РАН.
Напомним, ранее Минпросвещения предложило изменить правила русского языка. Там подготовили проект постановления "Об утверждении правил русской орфографии", в котором собран свод правил, соответствующих современному состоянию языка. Новые правила должны расширить действующие нормы, принятые в 1956 году, с учётом современной практики письма и актуального уровня науки о русском языке. Кроме того, планируется добавить правописание заимствованных слов, например дефолт, лэптоп, рэкет, каршеринг и других, а также имён собственных — Сэм, Рэмбо, Дэвис и так далее.
Лента новостей
Глава Росмолодёжи анонсировала создание программы развития уличной культуры и спорта
сегодня в 20:48
Представитель ВОЗ Вуйнович призвала не паниковать из-за омикрон-штамма коронавируса
сегодня в 20:22
Александр Емельяненко в первом раунде проиграл бразильцу Сантосу на турнире в Сыктывкаре
сегодня в 20:13
Комментариев: 0