В РАН раскритиковали проект обновления правил орфографии русского языка

Члены Орфографической комиссии Российской академии наук (ОК РАН) выступили против проекта о новых правилах русского языка и попросили Минпросвещения отозвать его. Своё открытое письмо они разместили в соцсетях.

Эксперты отметили, что проект основан на самом известном и авторитетном справочнике "Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник" (ПАС), выпущенном в 2006 году в Институте русского языка имени В.В. Виноградова РАН.

"В представленном проекте содержание правил ПАС из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений существенно искажается", — указали члены ОК РАН, подчеркнув, что в проекте полностью отсутствует научный аппарат.

По их словам, документ дискредитирует всю работу по созданию современных правил правописания и приведёт к негативной оценке работы лингвистов и госструктур. Также авторы письма призвали предусмотреть механизм обновления правил, по которому все вносимые в них изменения должны обязательно получать экспертное одобрение ОК РАН.