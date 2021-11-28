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В РАН раскритиковали проект обновления правил орфографии русского языка

Учёные отметили, что документ, где, по их мнению, полностью отсутствует научный аппарат, приведёт к дискредитации всей работы по созданию современных правил правописания.

27 ноября, 21:03

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Члены Орфографической комиссии Российской академии наук (ОК РАН) выступили против проекта о новых правилах русского языка и попросили Минпросвещения отозвать его. Своё открытое письмо они разместили в соцсетях.

Эксперты отметили, что проект основан на самом известном и авторитетном справочнике "Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник" (ПАС), выпущенном в 2006 году в Институте русского языка имени В.В. Виноградова РАН.

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"В представленном проекте содержание правил ПАС из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений существенно искажается", — указали члены ОК РАН, подчеркнув, что в проекте полностью отсутствует научный аппарат.

По их словам, документ дискредитирует всю работу по созданию современных правил правописания и приведёт к негативной оценке работы лингвистов и госструктур. Также авторы письма призвали предусмотреть механизм обновления правил, по которому все вносимые в них изменения должны обязательно получать экспертное одобрение ОК РАН.

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Напомним, ранее Минпросвещения предложило изменить правила русского языка. Там подготовили проект постановления "Об утверждении правил русской орфографии", в котором собран свод правил, соответствующих современному состоянию языка. Новые правила должны расширить действующие нормы, принятые в 1956 году, с учётом современной практики письма и актуального уровня науки о русском языке. Кроме того, планируется добавить правописание заимствованных слов, например дефолт, лэптоп, рэкет, каршеринг и других, а также имён собственных — Сэм, Рэмбо, Дэвис и так далее.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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