Александр Емельяненко в первом раунде проиграл бразильцу Сантосу на турнире в Сыктывкаре

В первом раунде 32-летний бразилец провёл удушающий приём и Емельяненко сдался. Это поражение стало для 40-летнего россиянина девятым в карьере при 29 победах. Сантос же одержал свою 17-ю победу, имея в пассиве шесть поражений. Стоит отметить, что Емельяненко вышел на бой на коротком уведомлении, заменив Вячеслава Василевского. После боя он предложил Сантосу реванш и тот согласился.