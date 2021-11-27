Александр Емельяненко в первом раунде проиграл бразильцу Сантосу на турнире в Сыктывкаре
После боя россиянин предложил сопернику провести реванш. Тот ответил согласием и пообещал вновь избить его.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский боец MMA Александр Емельяненко проиграл Марсио Сантосу на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре. Бой завершился досрочно.
В первом раунде 32-летний бразилец провёл удушающий приём и Емельяненко сдался. Это поражение стало для 40-летнего россиянина девятым в карьере при 29 победах. Сантос же одержал свою 17-ю победу, имея в пассиве шесть поражений. Стоит отметить, что Емельяненко вышел на бой на коротком уведомлении, заменив Вячеслава Василевского. После боя он предложил Сантосу реванш и тот согласился.
"Хорошо, я принимаю бой. И изобью тебя ещё раз", — заявил бразилец.
Также он вызвал на бой Магомеда Исмаилова.
"Мага, вылезай из телефона, выходи на бой", — призвал Сантос.
Ранее чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг пообещал "уничтожить" россиянина Петра Яна в бою-реванше.
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