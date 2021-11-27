Глава Росмолодёжи анонсировала создание программы развития уличной культуры и спорта

27 ноября фестиваль уличной культуры "Уличная классика" собрал в Санкт-Петербурге более 300 топ-спортсменов из 24 регионов страны. Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева рассказала о перспективах развития уличной культуры и спорта.





















"В нашей стране широко развита культура уличного спорта. Разные молодёжные сообщества реализуют и продвигают здоровый образ жизни, вовлекают в него классных молодых ребят. Мы в Росмолодёжи помогаем с развитием самых разных молодёжных сообществ, это не исключение. Фестивалем "Уличная классика" мы запускаем годовую программу. Она включит передвижные фестивали — витрину уличного спорта и вообще уличной культуры в России, премию — самые лучшие смогут получить поддержку своих проектов, улучшить инфраструктуру в своём регионе", — пояснила Разуваева.

Структура программы имеет круглогодичный цикл: инструменты по формированию и развитию сообществ, организации и проведению мероприятий локального, регионального, федерального и международного уровней. Основными направлениями реализации программы станут: стрит-искусство (хип-хоп, брейкинг, граффити, диджеинг) и экшен-спорт (воркаут, паркур, панна, баскетбол 3х3, футбольный фристайл, трикинг, фриран, скейтбординг, BМХ, кикскутер, стритбол, дрифт, МТВ, сноубординг, стантрайдинг).

26 ноября площадку посетили министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.

"Хочу сказать большое спасибо ребятам, организации "Улицы России" и Союзу экстремальных видов спорта за то большое дело, которое они делают. Это движение позволяет молодёжи чувствовать себя в одной команде. У всех ребят горят глаза, их не надо мотивировать, они хотят заниматься спортом. Уличный спорт сегодня стал частью культуры общества и молодёжи. Сейчас это настоящий спорт, очень привлекательный для молодёжи, им занимаются миллионы мальчиков и девочек. Значит нам надо создать молодёжи максимально комфортные условия для занятий этими видами спорта во всех субъектах России", — подчеркнул Матыцин.

В рамках фестиваля "Уличная классика" ребята приняли участие в соревнованиях по восьми видам спорта: баскетбол 3х3, сноуборд в дисциплине джиббинг, скейтборд, BMX flatland и freestyle, футбольный фристайл и панне. В программу мероприятий также вошёл большой образовательный блок: семинары и воркшопы от деятелей уличной культуры и спорта, лидеров субкультурных комьюнити на темы привлечения финансов в проекты, работы с партнёрами, продвижения проектов в медиа.

Организаторами фестиваля являются Росмолодёжь, Союз экстремальных видов спорта (Extreme Team), Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Администрации Санкт-Петербурга, Общероссийская общественная организация "Улицы России". Фестиваль проводится при поддержке Министерства спорта РФ, Ассоциации студенческого баскетбола, АНО "Невские берега".