Эксперт ВОЗ ван Керкхове поделилась гипотезой происхождения нового штамма ковида "омикрон"
Также она призвала "не клеймить" страны, которые сообщают о новых вариантах коронавируса. Нужно реагировать сбалансированно, подчеркнула специалист.
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Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове выдвинула версию возникновения нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает газета Financial Times.
"Она сказала, что неизвестно, откуда взялся этот штамм, но, согласно одной из рассматриваемых гипотез, он мог произойти от заражённого пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог полностью излечиться от вируса и в организме которого вирус размножался в течение значительного времени", — говорится в статье.
Ван Керкхове призвала "не клеймить" страны, которые сообщают о новых штаммах ковида. Она подчеркнула, что нужно реагировать сбалансированно, пристально наблюдать за новыми вариантами, увеличить количество тестов и проводить секвенирование таким образом, чтобы покрыть больше стран.
"Нужен взвешенный подход к рискам. Штамм "дельта" никуда не ушёл, по всему миру от него умирают люди. Нельзя забывать о том, сколько людей заражены им", — отмечает эксперт Всемирной организации здравоохранения.
Накануне ВОЗ квалифицировала новый штамм ковида как вызывающий беспокойство. Этот вариант вируса был назван греческой буквой "омикрон". Напомним, быстро распространяющийся штамм обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили его влияние на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что данный вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих. В Европе уже выявлен первый случай заражения им. ВОЗ заявила, что существующие ПЦР-тесты выявляют новый штамм ковида "омикрон".
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