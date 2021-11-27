Эксперт ВОЗ ван Керкхове поделилась гипотезой происхождения нового штамма ковида "омикрон"

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове выдвинула версию возникновения нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает газета Financial Times.

"Она сказала, что неизвестно, откуда взялся этот штамм, но, согласно одной из рассматриваемых гипотез, он мог произойти от заражённого пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог полностью излечиться от вируса и в организме которого вирус размножался в течение значительного времени", — говорится в статье.

Ван Керкхове призвала "не клеймить" страны, которые сообщают о новых штаммах ковида. Она подчеркнула, что нужно реагировать сбалансированно, пристально наблюдать за новыми вариантами, увеличить количество тестов и проводить секвенирование таким образом, чтобы покрыть больше стран.