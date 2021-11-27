Представитель ВОЗ Вуйнович: Новый штамм ковида "омикрон" может быть заразнее других

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что новый омикрон-штамм коронавируса может быть заразнее других. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Он сейчас так выглядит (опаснее штамма "дельта". — Прим. Лайфа), надо чуть-чуть подождать, потому что и "бета" вёл себя так, имел такие, скажем, возможности", — сказала Вуйнович в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".