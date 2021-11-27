Представитель ВОЗ Вуйнович: Новый штамм ковида "омикрон" может быть заразнее других
Вместе с тем она отметила, что надо подождать, потому что и штамм "бета" в своё время "имел такие же возможности".
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что новый омикрон-штамм коронавируса может быть заразнее других. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"Он сейчас так выглядит (опаснее штамма "дельта". — Прим. Лайфа), надо чуть-чуть подождать, потому что и "бета" вёл себя так, имел такие, скажем, возможности", — сказала Вуйнович в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Она добавила, что ВОЗ с самого начала пандемии усиленно наблюдает за эволюцией вируса. Так, в течение суток после получения информации из ЮАР о новом штамме ВОЗ собрала экспертную группу.
Накануне ВОЗ квалифицировала новый штамм ковида как вызывающий беспокойство. Этот вариант вируса был назван греческой буквой "омикрон". Напомним, быстро распространяющийся штамм обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили его влияние на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что данный вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих. В Европе уже выявлен первый случай заражения им. ВОЗ заявила, что существующие ПЦР-тесты выявляют новый штамм ковида "омикрон".
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