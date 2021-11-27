В Москве следователь украл с телефона задержанного деньги и попытался взять на него кредит
Однако не вышло. Мужчина написал на правоохранителя заявление в службу собственной безопасности. Того уволили и начали проверку.
Фото © ТАСС / Михаил Жбанков
В Москве следователь МВД забрал у задержанного телефон и перевёл себе 17 тысяч рублей, а после попытался взять на него кредит. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
44-летний житель столицы попал в СИЗО за наркотики. Там 33-летний капитан юстиции, замначальника следственного отдела ОМВД РФ по Рязанскому району Москвы конфисковал его гаджет и перевёл себе 17 тысяч рублей. Затем следователь попытался взять на задержанного ещё и кредит в 250 тысяч рублей. Однако тот написал на правоохранителя заявление в службу собственной безопасности, после чего капитана уволили и начали проверку.
Ранее Лайф рассказывал, как мошенники развели преподавателя Академии СКР в Новосибирске почти на три с половиной миллиона рублей. За девять дней мужчина шесть раз перевёл деньги на "безопасный счёт" и взял кредиты в четырёх банках.
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