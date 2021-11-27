В Москве следователь украл с телефона задержанного деньги и попытался взять на него кредит

В Москве следователь МВД забрал у задержанного телефон и перевёл себе 17 тысяч рублей, а после попытался взять на него кредит. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

44-летний житель столицы попал в СИЗО за наркотики. Там 33-летний капитан юстиции, замначальника следственного отдела ОМВД РФ по Рязанскому району Москвы конфисковал его гаджет и перевёл себе 17 тысяч рублей. Затем следователь попытался взять на задержанного ещё и кредит в 250 тысяч рублей. Однако тот написал на правоохранителя заявление в службу собственной безопасности, после чего капитана уволили и начали проверку.