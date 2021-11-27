НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Представитель ВОЗ Вуйнович призвала не паниковать из-за омикрон-штамма коронавируса

По её словам, ещё неизвестно, как новый вариант ковида будет реагировать на вакцину.

27 ноября, 20:22

Фото © Pixabay

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что паниковать в связи с новым омикрон-штаммом коронавируса не стоит.

"Мне кажется, паника не должна быть, потому что мы ещё не знаем… Если этот вирус будет обходить вакцину, насколько будет снижать эффективность любой вакцины, этого мы не знаем на данный момент", — сказала Вуйнович в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Представитель ВОЗ Вуйнович: Новый штамм ковида "омикрон" может быть заразнее других

Представитель ВОЗ Вуйнович: Новый штамм ковида "омикрон" может быть заразнее других

Напомним, быстро распространяющийся штамм обнаружили в ЮАР и Ботсване. Представитель ВОЗ отмечает, что в Африке недостаточно вакцин, хотя в Южно-Африканской Республике и производят данные препараты.

Эксперт ВОЗ ван Керкхове поделилась гипотезой происхождения нового штамма ковида "омикрон"

Эксперт ВОЗ ван Керкхове поделилась гипотезой происхождения нового штамма ковида "омикрон"

Накануне ВОЗ квалифицировала новый штамм ковида как вызывающий беспокойство. Этот вариант вируса был назван греческой буквой "омикрон". Учёные допустили его влияние на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что данный вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих. В Европе уже выявлен первый случай заражения им. ВОЗ заявила, что существующие ПЦР-тесты выявляют новый штамм ковида "омикрон".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1