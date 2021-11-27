Представитель ВОЗ Вуйнович призвала не паниковать из-за омикрон-штамма коронавируса
По её словам, ещё неизвестно, как новый вариант ковида будет реагировать на вакцину.
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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что паниковать в связи с новым омикрон-штаммом коронавируса не стоит.
"Мне кажется, паника не должна быть, потому что мы ещё не знаем… Если этот вирус будет обходить вакцину, насколько будет снижать эффективность любой вакцины, этого мы не знаем на данный момент", — сказала Вуйнович в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Напомним, быстро распространяющийся штамм обнаружили в ЮАР и Ботсване. Представитель ВОЗ отмечает, что в Африке недостаточно вакцин, хотя в Южно-Африканской Республике и производят данные препараты.
Накануне ВОЗ квалифицировала новый штамм ковида как вызывающий беспокойство. Этот вариант вируса был назван греческой буквой "омикрон". Учёные допустили его влияние на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что данный вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих. В Европе уже выявлен первый случай заражения им. ВОЗ заявила, что существующие ПЦР-тесты выявляют новый штамм ковида "омикрон".
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