Представитель ВОЗ Вуйнович призвала не паниковать из-за омикрон-штамма коронавируса

"Мне кажется, паника не должна быть, потому что мы ещё не знаем… Если этот вирус будет обходить вакцину, насколько будет снижать эффективность любой вакцины, этого мы не знаем на данный момент", — сказала Вуйнович в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".