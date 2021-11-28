Папа римский Франциск выразил соболезнования в связи с гибелью шахтёров в "Листвяжной"

"С глубокой грустью узнав о трагическом инциденте на шахте в Сибири, Его святейшество Папа Римский Франциск передаёт свои искренние соболезнования Вам и всему российскому народу. Он возносит молитвы за всех, кто погиб, и тех, кто оплакивает потерю близких, а также просит придать сил всем пострадавшим", — говорится в послании.