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Папа римский Франциск выразил соболезнования в связи с гибелью шахтёров в "Листвяжной"

В письме из Ватикана отмечается, что понтифик возносит молитвы за всех, кто погиб, и тех, кто оплакивает потерю близких.

27 ноября, 21:26

Фото © ТАСС / ЕРА

Папа римский Франциск выразил соболезнования по поводу трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Телеграмму от имени понтифика направил президенту РФ Владимиру Путину государственный секретарь Ватикана — кардинал Пьетро Паролин. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

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"С глубокой грустью узнав о трагическом инциденте на шахте в Сибири, Его святейшество Папа Римский Франциск передаёт свои искренние соболезнования Вам и всему российскому народу. Он возносит молитвы за всех, кто погиб, и тех, кто оплакивает потерю близких, а также просит придать сил всем пострадавшим", — говорится в послании.

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — 5 горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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