Противники вакцинации отказались надевать маски в красной зоне больницы имени Филатова

Некоторые противники вакцинации, откликнувшиеся на письмо врачей и пришедшие осмотреть красную зону в больницу имени О.М. Филатова в Москве, отказались следовать правилам и надевать маски. Об этом рассказали в эфире телеканала "Россия 24".

Главный врач медучреждения Валерий Вечорко заранее попросил их быть в масках, так как в противном случае под угрозой окажется здоровье сотрудников больницы.

"Мы находимся сейчас с вами в инфекционном госпитале. Здесь каждый час, каждую минуту поступают тяжёлые больные. Я так понимаю, что здесь есть группа, которая хочет посмотреть изнутри, как работает этот стационар. Этот стационар работает с марта 2020 года. Поэтому у нас есть чёткие правила, по которым мы работаем, законодательные правила", — подчеркнул Вечорко.

Тем, кто намеревался пойти в красную зону, предложили сдать ПЦР-тест, ознакомиться с инструкциями и надеть средства защиты, однако некоторые противники прививок отказалась. Так, из девяти человек сдать ПЦР согласились только трое. Некоторые же хотели попасть в красную зону без масок. Врач Ольга Вакуленко отметила, что медики надеялись на спокойный диалог и не ожидали такой агрессии.

Отмечается, что те, кто выполнили правила, побывали в реанимации, где лежат люди на ЭКМО и ИВЛ. Когда посетители интересовались у инфицированных о прививках, пациенты им отвечали, что не вакцинированы.