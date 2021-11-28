Противники вакцинации отказались надевать маски в красной зоне больницы имени Филатова
Врач Ольга Вакуленко отметила, что медики надеялись на спокойный диалог и не ожидали агрессии.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Некоторые противники вакцинации, откликнувшиеся на письмо врачей и пришедшие осмотреть красную зону в больницу имени О.М. Филатова в Москве, отказались следовать правилам и надевать маски. Об этом рассказали в эфире телеканала "Россия 24".
Главный врач медучреждения Валерий Вечорко заранее попросил их быть в масках, так как в противном случае под угрозой окажется здоровье сотрудников больницы.
"Мы находимся сейчас с вами в инфекционном госпитале. Здесь каждый час, каждую минуту поступают тяжёлые больные. Я так понимаю, что здесь есть группа, которая хочет посмотреть изнутри, как работает этот стационар. Этот стационар работает с марта 2020 года. Поэтому у нас есть чёткие правила, по которым мы работаем, законодательные правила", — подчеркнул Вечорко.
Тем, кто намеревался пойти в красную зону, предложили сдать ПЦР-тест, ознакомиться с инструкциями и надеть средства защиты, однако некоторые противники прививок отказалась. Так, из девяти человек сдать ПЦР согласились только трое. Некоторые же хотели попасть в красную зону без масок. Врач Ольга Вакуленко отметила, что медики надеялись на спокойный диалог и не ожидали такой агрессии.
Отмечается, что те, кто выполнили правила, побывали в реанимации, где лежат люди на ЭКМО и ИВЛ. Когда посетители интересовались у инфицированных о прививках, пациенты им отвечали, что не вакцинированы.
Напомним, ранее в России врачи 11 больниц из разных регионов написали открытое письмо, адресованное противникам вакцинации от коронавируса, среди которых политики Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Пётр Толстой, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая и другие медийные персоны. Медики отметили, что знакомы с их позицией по поводу прививок, и предложили им вместе пройти по красным зонам, реанимациям и моргам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что письмо врачей поможет изменить точку зрения противников вакцинации.
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