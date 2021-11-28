Священники в день начала Рождественского поста рассказали, как правильно его соблюдать
По-другому его называют Филипповым — по имени апостола, чей день памяти празднуется 27 ноября.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
У православных христиан начинается Рождественский пост, который будет длиться до 6 января. Православные священники рассказали, как правильно его соблюдать.
По-другому Рождественский пост называется Филипповым — по имени апостола, чей день памяти празднуется 27 ноября. Это один из четырёх многодневных постов, наряду с Великим, Петровым и Успенским. Продлится он до 6 января, а на следующий день верующие встретят Рождество Христово.
"Как когда в семье рождается ребёночек, это приятная весть. Так и мы встречаем Рождество Христово — с духовной радостью, благолепием. На улицах устраивают вертепы — люди радуются, видя младенца. В пост мы стараемся меньше грешить и делать добрые дела: помогать близким словом или делом", — рассказал РИА "Новости" исполняющий обязанности настоятеля храма Живоначальной Троицы на "Алексеевской" протоиерей Ростислав Ярема.
Рождественский пост нестрогий: нельзя есть мясо, птицу, молочные продукты и яйца, однако рыба и морепродукты разрешены. Можно пить и вино — по воскресеньям и некоторым церковным праздникам, которые выпадают на пост. В это время в церкви не венчают. В постные дни некоторые верующие также ограничивают себя в супружеской близости.
Известный церковный публицист, клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский призвал подготовиться к посту внутренне — через посильное ограничение себя, борьбу со страстями, молитву, исповедь и причастие. Священник посоветовал в пост сосредоточиться на духовных вопросах: это дела милосердия, посещение родственников. Первозванский отметил, что можно поговорить с родителями, если раньше избегали разговора, не уделяли достаточно времени.
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