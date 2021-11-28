НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Священники в день начала Рождественского поста рассказали, как правильно его соблюдать

По-другому его называют Филипповым — по имени апостола, чей день памяти празднуется 27 ноября.

27 ноября, 22:37

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

У православных христиан начинается Рождественский пост, который будет длиться до 6 января. Православные священники рассказали, как правильно его соблюдать.

По-другому Рождественский пост называется Филипповым — по имени апостола, чей день памяти празднуется 27 ноября. Это один из четырёх многодневных постов, наряду с Великим, Петровым и Успенским. Продлится он до 6 января, а на следующий день верующие встретят Рождество Христово.

История игрушек. Как украшали новогоднюю ёлку: от деревянных фруктов до стеклянных ракет

История игрушек. Как украшали новогоднюю ёлку: от деревянных фруктов до стеклянных ракет

"Как когда в семье рождается ребёночек, это приятная весть. Так и мы встречаем Рождество Христово — с духовной радостью, благолепием. На улицах устраивают вертепы — люди радуются, видя младенца. В пост мы стараемся меньше грешить и делать добрые дела: помогать близким словом или делом",рассказал РИА "Новости" исполняющий обязанности настоятеля храма Живоначальной Троицы на "Алексеевской" протоиерей Ростислав Ярема.

Рождественский пост нестрогий: нельзя есть мясо, птицу, молочные продукты и яйца, однако рыба и морепродукты разрешены. Можно пить и вино — по воскресеньям и некоторым церковным праздникам, которые выпадают на пост. В это время в церкви не венчают. В постные дни некоторые верующие также ограничивают себя в супружеской близости.

Ешь, молись, люби. Как вкусно питаться во время Рождественского поста

Ешь, молись, люби. Как вкусно питаться во время Рождественского поста

Известный церковный публицист, клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский призвал подготовиться к посту внутренне — через посильное ограничение себя, борьбу со страстями, молитву, исповедь и причастие. Священник посоветовал в пост сосредоточиться на духовных вопросах: это дела милосердия, посещение родственников. Первозванский отметил, что можно поговорить с родителями, если раньше избегали разговора, не уделяли достаточно времени.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1