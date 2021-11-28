Священники в день начала Рождественского поста рассказали, как правильно его соблюдать

У православных христиан начинается Рождественский пост, который будет длиться до 6 января. Православные священники рассказали, как правильно его соблюдать.

По-другому Рождественский пост называется Филипповым — по имени апостола, чей день памяти празднуется 27 ноября. Это один из четырёх многодневных постов, наряду с Великим, Петровым и Успенским. Продлится он до 6 января, а на следующий день верующие встретят Рождество Христово.

"Как когда в семье рождается ребёночек, это приятная весть. Так и мы встречаем Рождество Христово — с духовной радостью, благолепием. На улицах устраивают вертепы — люди радуются, видя младенца. В пост мы стараемся меньше грешить и делать добрые дела: помогать близким словом или делом", — рассказал РИА "Новости" исполняющий обязанности настоятеля храма Живоначальной Троицы на "Алексеевской" протоиерей Ростислав Ярема.

Рождественский пост нестрогий: нельзя есть мясо, птицу, молочные продукты и яйца, однако рыба и морепродукты разрешены. Можно пить и вино — по воскресеньям и некоторым церковным праздникам, которые выпадают на пост. В это время в церкви не венчают. В постные дни некоторые верующие также ограничивают себя в супружеской близости.