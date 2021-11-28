"Я очень устал, и мне 40 лет на носу": Дима Билан вновь вышел на сцену пьяным и записал эмоциональное видеооправдание
Артист отметил, что у него нервный срыв. В последнее время он часто плачет и переживает. Например, сейчас — из-за состояния здоровья Александра Градского, который попал в реанимацию.
Кадр видео © Instagram / birzhanashim
Дима Билан вновь вышел на сцену пьяным и записал эмоциональное видеооправдание. Видео © Instagram / birzhanashim / bilanofficial
Российский певец Дима Билан попал в очередной скандал, связанный с выступлением на сцене в нетрезвом виде. Это произошло в Казахстане, куда артист приехал, чтобы исполнить несколько своих хитов на свадьбе. Кадрами скандального выступления поделился блогер Биржан Ашим в своём инстаграме.
"Просто Дима Билан…Ребята, не хочу его дискредитировать, но по-моему он обдолбанный. Плывут глазки... плывут. Но стоит отдать должное, что даже в таком состоянии он синхронно танцует с танцорами", — подметил Ашим.
Позже певец прокомментировал своё поведение, подтвердив, что был нетрезв.
"Иногда человек напивается, неужели с вами такого не было? Я не поверю никогда. Я не спал трое суток уже, потому что у меня съёмки, съёмки, съёмки, песни, музыка. Я постоянно в состоянии высечения искр. Я очень устал и мне 40 лет на носу. Мама плачет моя, мама Нина. Смотрит мои сториз. Мне стыдно очень", — объяснил артист в сториз в "Инстаграме".
Билан добавил, что у него нервный срыв. В последнее время он часто плачет и переживает. Например, сейчас — из-за состояния здоровья Александра Градского, которого положили в больницу с подозрением на инсульт.
Напомним, в декабре 2019 года Билан уже выступал пьяным на сцене. Это случилось в Самаре. Позже певец извинился и для спасения своей репутации подарил городу детскую площадку и концерт-извинение, что стоило ему без малого семь миллионов рублей. Также артист объяснил, почему оказался пьяным на сцене.
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