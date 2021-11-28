Дима Билан вновь вышел на сцену пьяным и записал эмоциональное видеооправдание. Видео © Instagram / birzhanashim / bilanofficial

Российский певец Дима Билан попал в очередной скандал, связанный с выступлением на сцене в нетрезвом виде. Это произошло в Казахстане, куда артист приехал, чтобы исполнить несколько своих хитов на свадьбе. Кадрами скандального выступления поделился блогер Биржан Ашим в своём инстаграме.

"Просто Дима Билан…Ребята, не хочу его дискредитировать, но по-моему он обдолбанный. Плывут глазки... плывут. Но стоит отдать должное, что даже в таком состоянии он синхронно танцует с танцорами", — подметил Ашим.

Позже певец прокомментировал своё поведение, подтвердив, что был нетрезв.

"Иногда человек напивается, неужели с вами такого не было? Я не поверю никогда. Я не спал трое суток уже, потому что у меня съёмки, съёмки, съёмки, песни, музыка. Я постоянно в состоянии высечения искр. Я очень устал и мне 40 лет на носу. Мама плачет моя, мама Нина. Смотрит мои сториз. Мне стыдно очень", — объяснил артист в сториз в "Инстаграме".