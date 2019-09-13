Билану согласовали концерт-извинение за пьяное выступление в Самаре

Победитель Евровидения бесплатно выступит на городской площади Куйбышева 29 сентября.

Певец Дима Билан проведёт бесплатный концерт для жителей Самары в качестве извинения за скандальное выступление в пьяном виде в День города. Губернатор области Дмитрий Азаров сообщил, что дать артисту второй шанс попросила его продюсер Яна Рудковская.

— С главой города решили, что площадь Куйбышева будет предоставлена 29 сентября, несмотря на подготовку к другому масштабному мероприятию — Всемирному дню халяль, — написал он в "Инстаграме".

Самарский губернатор отметил, что совершить ошибку легче, чем её признать, и предложить приехать снова с бесплатным концертом. По его мнению, за это Билан заслужил второй шанс. Азаров выразил надежду на то, что концерт пройдёт хорошо и горожане примут извинения.

Напомним, что скандал разгорелся после выступления Димы Билана в День города в Самаре, 8 сентября. Артисту удалось удивить зрителей, но отнюдь не своим вокалом, а странным поведением, наркологи даже признали в Билане своего потенциального пациента. К слову, сами самарцы так обиделись, что даже запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение на праздник певца.

Точку в обсуждении достойно поставил сам Билан: он объяснил, что перед шоу немного выпил, признал ошибку и пообещал горожанам бесплатный концерт, детскую площадку и аппарат для лечения детей в местную больницу.