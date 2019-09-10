Дима Билан извинился за пьяное выступление в Самаре

Он также пообещал дать в городе бесплатный концерт, построить детскую площадку и подарить больнице аппарат для лечения детей.

Российский певец Дима Билан попросил прощения у жителей Самары за выступление в состоянии алкогольного опьянения. Исполнитель заявил, что давно не употреблял спиртного и не рассчитал дозу. В качестве извинений он обещал дать в городе открытый концерт.

— Друзья, я к вам обращаюсь с колоссальным извинением за мой концерт в Самаре, который прошёл вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде, встретил друзей в гримёрке, в отеле и выпил коньяку, совершенно не рассчитал, поскольку веду здоровый образ жизни, — признался Билан в своём видеообращении.

Он также пообещал дать бесплатный концерт в Самаре и добавил, что ведёт переговоры с администрацией города, чтобы подарить местной больнице необходимый для лечения детей аппарат, а жителям — детскую площадку.

Артист, по его словам, очень любит своих слушателей и обещает больше не разочаровывать их. Он также отметил, что исполнители не имеют права на ошибку, если выкладываются на 200%.

Ранее самарцы начали электронный сбор подписей с требованиями от властей города публично извиниться за приглашение Билана на День города. В сообщении, опубликованном на сайте, они жалуются на то, что певец опозорил город своим выступлением.

Однако директор Билана назвал новости о нетрезвом состоянии артиста желтухой и отказался их комментировать.

Дима Билан выступил на Дне города Самары восьмого сентября. Певец вёл себя странно: забывал петь в микрофон, издавал странные звуки и постоянно отвлекался. Видео скандального концерта быстро разлетелось по Сети.