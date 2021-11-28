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Уже адаптировался к человеческому виду: Итальянские учёные показали первое изображение нового штамма ковида "омикрон"

Представитель итальянского госпиталя отметил, что новый вариант коронавируса имеет гораздо больше мутаций, в основном они сконцентрированы в области белка, которая взаимодействует с клетками человека.

27 ноября, 21:56

Фото © ТАСС / EPA

Итальянские учёные из римского и ватиканского госпиталя Bambino Gesù ("Младенец Иисус") представили первое изображение нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщает РИА "Новости".

"Это "фото" в широком смысле, речь идёт о реконструкции, сделанной в лаборатории", — пояснил представитель медучреждения.

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Эксперт ВОЗ ван Керкхове поделилась гипотезой происхождения нового штамма ковида "омикрон"

На изображении показаны белки двух штаммов — омикрон и дельта. Красным цветом обозначены наиболее изменившиеся области. У дельты количество мутировавших аминокислотных остатков составляло 18, а у омикрона уже 43. Представитель итальянского госпиталя отметил, что новый штамм имеет гораздо больше мутаций, в основном они сконцентрированы в области белка, которая взаимодействует с клетками человека. По словам специалиста, это значит, что вирус адаптировался к человеческому виду. А вот стал ли он опаснее, покажут исследования.

Представитель ВОЗ Вуйнович: Новый штамм ковида "омикрон" может быть заразнее других

Представитель ВОЗ Вуйнович: Новый штамм ковида "омикрон" может быть заразнее других

Ранее ВОЗ квалифицировала новый штамм ковида как вызывающий беспокойство. Этот вариант вируса был назван греческой буквой "омикрон". Напомним, быстро распространяющийся штамм обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили его влияние на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что данный вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих. В Европе уже выявлен первый случай заражения им. ВОЗ заявила, что существующие ПЦР-тесты выявляют новый штамм ковида "омикрон".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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