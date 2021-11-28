На изображении показаны белки двух штаммов — омикрон и дельта. Красным цветом обозначены наиболее изменившиеся области. У дельты количество мутировавших аминокислотных остатков составляло 18, а у омикрона уже 43. Представитель итальянского госпиталя отметил, что новый штамм имеет гораздо больше мутаций, в основном они сконцентрированы в области белка, которая взаимодействует с клетками человека. По словам специалиста, это значит, что вирус адаптировался к человеческому виду. А вот стал ли он опаснее, покажут исследования.