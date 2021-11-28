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Мёртвый политик победил на выборах в Индии

Местные жители проголосовали за покойного, чтобы исполнить его мечту.

27 ноября, 23:13

Фото © Pixabay

Мёртвый политик победил на выборах в органы местного самоуправления в штате Бихар в Индии. Жители решили проголосовать за покойного, чтобы исполнить его мечту. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Итоги выборов были подведены 24 ноября. Одного из победителей нигде не могли найти, позже выяснилось, что он умер ещё 6-го числа.

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Семья умершего Сохана Мурму рассказала, что победа на выборах была его последним желанием, поэтому жители деревни проголосовали за него, чтобы почтить его память и исполнить мечту. Представитель местных органов власти заявил, что теперь предстоит провести новые выборы.

Ранее в Румынии мэром избрали умершего от коронавируса кандидата. Мужчина ушёл из жизни прямо перед выборами, и бюллетени решили не переделывать. В одном из штатов США на выборах в прошлом году также победил умерший от коронавируса.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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