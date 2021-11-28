Мёртвый политик победил на выборах в Индии

Мёртвый политик победил на выборах в органы местного самоуправления в штате Бихар в Индии. Жители решили проголосовать за покойного, чтобы исполнить его мечту. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Итоги выборов были подведены 24 ноября. Одного из победителей нигде не могли найти, позже выяснилось, что он умер ещё 6-го числа.