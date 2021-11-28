Израиль на две недели закроет границы из-за нового штамма ковида "омикрон"

Власти Израиля приняли решение на две недели закрыть границы страны из-за штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщает канцелярия премьер-министра государства. Данное решение было утверждено на экстренном совещании министерской комиссии по борьбе с ковидом.

"На заседании были приняты следующие решения: иностранцам из всех стран будет запрещён въезд в Израиль, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям", — сообщили в канцелярии премьера.

Запрет начнёт действовать с 29 ноября. Также власти Израиля обязали граждан, возвращающихся из-за рубежа, сдавать ПЦР-тест в аэропорту и проходить карантин, по окончании которого их ждёт ещё один тест на CoViD-19. Те, кто вакцинировался или переболел, пробудут на карантине трое суток, непривитые — неделю в случае отрицательного повторного теста и две недели при положительном.

При этом израильтяне, прибывшие из "красных" стран Африки (с высоким уровнем заболеваемости), будут проходить карантин в специальных отелях. А за подтверждёнными носителями штамма "омикрон" власти организуют цифровую слежку. Стоит отметить, что Израиль стал первой страной в мире, где закрыли границы из-за омикрона.