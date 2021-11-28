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В ООН назвали Украину одним из мировых лидеров по вымиранию населения

В организации посоветовали властям Незалежной создать стабильные политическую и финансовую системы, чтобы обеспечить социальную защиту граждан и остановить эту негативную тенденцию.

28 ноября, 00:04

Фото © ТАСС / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Это следует из аналитической справки ООН "Демографические процессы".

Согласно прогнозу экспертов, к 2025 году на Украине будет проживать 35 миллионов человек вместо 41 миллиона, как сейчас. Специалисты объясняют эту тенденцию низкой рождаемостью населения, ростом смертности и высоким уровнем миграции.

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В ООН посоветовали властям Украины создать стабильные политическую и финансовую системы, чтобы обеспечить социальную защиту граждан и остановить процесс вымирания. По данным последней переписи населения, прошедшей в 2001 году, в стране проживало 48 240 902 человека. Однако уже в 2021 году, согласно информации Государственной службы статистики, население сократилось до 41 150 201 человека.

Ранее Украине предрекли дефолт из-за сокращающегося населения. Глава Федерации работодателей Незалежной по экономическим вопросам Павел Вернивский отметил, что, если ничего не менять, страна перестанет быть интересной своим внутренним рынком, уменьшится приток инвестиций.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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