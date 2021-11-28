В ООН назвали Украину одним из мировых лидеров по вымиранию населения

Население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Это следует из аналитической справки ООН "Демографические процессы".

Согласно прогнозу экспертов, к 2025 году на Украине будет проживать 35 миллионов человек вместо 41 миллиона, как сейчас. Специалисты объясняют эту тенденцию низкой рождаемостью населения, ростом смертности и высоким уровнем миграции.

В ООН посоветовали властям Украины создать стабильные политическую и финансовую системы, чтобы обеспечить социальную защиту граждан и остановить процесс вымирания. По данным последней переписи населения, прошедшей в 2001 году, в стране проживало 48 240 902 человека. Однако уже в 2021 году, согласно информации Государственной службы статистики, население сократилось до 41 150 201 человека.