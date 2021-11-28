Хоккеист Панарин бросил в канадца крагу из-за слов о России и был оштрафован на $5 тысяч

Artemi Panarin threw his glove at Brad Marchand 😂🍿 pic.twitter.com/xzIrEY4cNn — Sportsnet (@Sportsnet) November 26, 2021

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин бросил крагу в канадского игрока "Бостон Брюинз" Брэда Маршана во время очередного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра закончилась победой "рейнджеров" со счётом 5:2, Панарин забил гол и сделал результативную передачу, а после матча его оштрафовали на 5000 долларов. Это максимальное наказание за неспортивное поведение.

Конфликт произошёл на 60-й минуте, когда оба хоккеиста находились на скамейках своих команд. Как позже пояснил Панарин, Маршан вывел его из себя словами о России. Спортсмен считает, что его оппонент перешёл черту дозволенного и его тоже нужно оштрафовать.

"Важно понимать, что не я всё начал. Я, конечно, тоже говорил о нём не самые приятные вещи, но когда кто-то затрагивает страну — это другое. Думаю, все россияне захотели бы вступиться за свою страну", — приводит слова Панарина в "Твиттере" журналист Винс Меркольяно.

Маршан же, отвечая на вопрос о причинах конфликта, решил отшутиться.

"Мы просто спрашивали друг друга, кто что ел на ужин во время Дня благодарения. Ему моя еда не понравилась", — цитирует хоккеиста пресс-служба НХЛ.

Наложенный на него штраф Панарин прокомментировал следующим образом: