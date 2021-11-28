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Хоккеист Панарин бросил в канадца крагу из-за слов о России и был оштрафован на $5 тысяч

Спортсмен считает, что его оппонент перешёл черту дозволенного и его тоже нужно оштрафовать.

28 ноября, 00:32

Фото © ТАСС / CSM via ZUMA Wire

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин бросил крагу в канадского игрока "Бостон Брюинз" Брэда Маршана во время очередного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра закончилась победой "рейнджеров" со счётом 5:2, Панарин забил гол и сделал результативную передачу, а после матча его оштрафовали на 5000 долларов. Это максимальное наказание за неспортивное поведение.

Конфликт произошёл на 60-й минуте, когда оба хоккеиста находились на скамейках своих команд. Как позже пояснил Панарин, Маршан вывел его из себя словами о России. Спортсмен считает, что его оппонент перешёл черту дозволенного и его тоже нужно оштрафовать.

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"Важно понимать, что не я всё начал. Я, конечно, тоже говорил о нём не самые приятные вещи, но когда кто-то затрагивает страну — это другое. Думаю, все россияне захотели бы вступиться за свою страну", — приводит слова Панарина в "Твиттере" журналист Винс Меркольяно.

Маршан же, отвечая на вопрос о причинах конфликта, решил отшутиться.

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"Мы просто спрашивали друг друга, кто что ел на ужин во время Дня благодарения. Ему моя еда не понравилась", — цитирует хоккеиста пресс-служба НХЛ.

Наложенный на него штраф Панарин прокомментировал следующим образом:

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"Я потерял пять тысяч долларов. Но спасибо прежнему генеральному менеджеру за [мою зарплату в] 11,6 миллиона долларов, — сказал нападающий.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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