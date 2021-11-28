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Регион
Опубликовано 28 ноября 2021, 04:01

В Португалии футбольный клуб "Белененсеш" выставил на матч лишь 9 игроков из-за ковида

Один из футболистов недавно вернулся из Южной Африки, где появился штамм "омикрон". Не исключается, что спортсмен заразился как раз этим вариантом.

Футбольный клуб "Белененсеш" выставил на матч 12-го тура чемпионата Португалии против "Бенфики" всего девять игроков. Нужного количества не набралось из-за вспышки коронавируса, сообщает A Bola.

В итоге одному из голкиперов пришлось играть в поле. В первом тайме "Белененсеш" получил в свои ворота семь голов. На второй тайм игроки выходить не хотели, но через 20 минут всё-таки решились продолжить встречу. Правда, уже всемером. Спустя две минуты после начала второго тайма выбыл ещё один футболист "Белененсеша" — из-за травмы. Тогда арбитр принял решение прервать матч.

Стоит отметить, что один из игроков команды — 27-летний южноафриканский защитник Пит Тибанг — недавно вернулся из ЮАР, где выступал за свою национальную сборную. Не исключено, что на родине он подхватил новый штамм ковида.

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"Мы рассматриваем версию, что Пит заражён новым штаммом, так как он прибыл из Южной Африки. Он уже болел ковидом не один раз и даже вакцинировался, как и все игроки. Но всё равно тест показал положительный результат", — отметил президент "Белененсеша" Руи Педру Соареш.

Ранее Лайф рассказывал, что звезда "Баварии" может лишиться почти 400 тысяч евро из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. С 1 ноября в стране приняли закон, который разрешает работодателям не выплачивать зарплату тем, кто уходит на карантин.

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Фото © Twitter / brfootball

Никита Никонов
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