В Португалии футбольный клуб "Белененсеш" выставил на матч лишь 9 игроков из-за ковида

Футбольный клуб "Белененсеш" выставил на матч 12-го тура чемпионата Португалии против "Бенфики" всего девять игроков. Нужного количества не набралось из-за вспышки коронавируса, сообщает A Bola.

Belenenses 0-7 Benfica has been abandoned after the hosts went down to six players through injury.



Due to a Covid outbreak, Belenenses were forced to start the match with nine players, including a goalkeeper playing in defence.pic.twitter.com/p2iV4qK14V — Sam Street (@samstreetwrites) November 27, 2021

В итоге одному из голкиперов пришлось играть в поле. В первом тайме "Белененсеш" получил в свои ворота семь голов. На второй тайм игроки выходить не хотели, но через 20 минут всё-таки решились продолжить встречу. Правда, уже всемером. Спустя две минуты после начала второго тайма выбыл ещё один футболист "Белененсеша" — из-за травмы. Тогда арбитр принял решение прервать матч.

Стоит отметить, что один из игроков команды — 27-летний южноафриканский защитник Пит Тибанг — недавно вернулся из ЮАР, где выступал за свою национальную сборную. Не исключено, что на родине он подхватил новый штамм ковида.

"Мы рассматриваем версию, что Пит заражён новым штаммом, так как он прибыл из Южной Африки. Он уже болел ковидом не один раз и даже вакцинировался, как и все игроки. Но всё равно тест показал положительный результат", — отметил президент "Белененсеша" Руи Педру Соареш.