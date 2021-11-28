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Перечислены категории россиян, кому проиндексируют пенсию с 1 декабря

В частности, речь идёт о тех, кто представит документы о наличии 30-летнего стажа работы в сельской местности.

28 ноября, 01:14

Фото © ИТАР-ТАСС / Алексей Павлишак

С 1 декабря нескольким категориям россиян автоматически проиндексируют пенсию. Об этом сообщает МК со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР).

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Так, повышение ждёт граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Им будет назначена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, размер которой сейчас составляет 6044,48 рубля. Таким образом, сумма составит 12 088,96 рубля. Кроме того, увеличится сумма выплат для тех пенсионеров, кто работал вплоть до августа. С первого дня зимы им будет начисляться автоматическая прибавка с дополнительной доплатой за три месяца. Третьей категорией являются россияне, подавшие заявление на пересчёт пенсии.

"Помимо этого больше в декабре начнут получать пенсионеры, которые представят документы о наличии у них 30-летнего стажа работы в сельской местности. В таком случае к пенсии прибавят 1511 рублей", — пишет МК.

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Ранее стало известно, что Минюст временно изменил порядок получения услуг Пенсионного фонда. Особенно это касается тех, кто планировал подать заявление на страховую и накопительную пенсию, а также пенсию по государственному пенсионному обеспечению.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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