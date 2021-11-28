Предсказавшая появление штамма "омикрон" врач из ЮАР раскрыла его симптомы
По словам доктора, особо опасен этот вариант ковида для пожилых непривитых людей.
Фото © ТАСС / AP
Председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, которая одной из первых предупредила власти страны о вероятности распространения нового штамма ковида, рассказала о симптомах омикрона — варианта коронавируса, появившегося недавно в Южной Африке.
В беседе с газетой The Daily Telegraph медик отметила, что у заразившихся молодых людей омикрон вызывает необычные, но относительно лёгкие симптомы. Так, ни один житель столицы ЮАР Претории, где практикует Кутзе, не жаловался на потерю обоняния или вкуса. При этом многие отмечали сильную усталость. Также врач рассказала о заболевшем шестилетнем ребёнке, у которого наблюдался учащённый пульс и повышенная температура.
Доктор предупредила власти ЮАР о вероятности распространения нового штамма после того, как CoViD-19 обнаружили у четырёх членов её семьи. Она обратила внимание на нехарактерные признаки болезни у родственников, жаловавшихся на усталость и разбитость. Кутзе приняла более десяти пациентов с похожими симптомами. Никто из них не страдал хроническими заболеваниями, половина была непривита.
Врач полагает, что среди пожилых пациентов омикрон может вызывать более тяжёлое заболевание. В ЮАР проверить это сложно, так как всего 6% населения страны старше 65 лет.
Уже адаптировался к человеческому виду: Итальянские учёные показали первое изображение нового штамма ковида "омикрон"
"Сейчас нам следует опасаться того, что новым штаммом будут заражаться пожилые невакцинированные люди. Если они непривиты, то у многих болезнь будет протекать тяжело", — заявила врач.
Ранее ВОЗ квалифицировала новый штамм ковида как вызывающий беспокойство. Этот вариант вируса был назван греческой буквой "омикрон". Напомним, быстро распространяющийся штамм обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили его влияние на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что данный вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих. В Европе уже выявлен первый случай заражения им. ВОЗ заявила, что существующие ПЦР-тесты выявляют этот штамм ковида.
Комментариев: 0