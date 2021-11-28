Пушков высмеял мемного журналиста Гордона, обматерившего Зеленского на камеру

"И как ему жалко и самого Зеленского, и всех его сограждан в связи с тем, что их всех "в очередной раз" обманули. Обозреватель даже не задаётся вопросом, кто обманул. Россия? Европа обманула? Или Китай? Или, может быть, Гондурас, не ровён час, обманул? Нет, все они ни при чём. Украинцы сами себя обманули!" — написал сенатор в своём телеграм-канале.