Пушков высмеял мемного журналиста Гордона, обматерившего Зеленского на камеру
По словам сенатора, в Незалежной отсутствует зрелая элита, нет политиков, которые способны вести страну вперёд. Поэтому Украина имеет того президента, которого заслуживает.
Сенатор Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал матерное высказывание известного украинского журналиста Дмитрия Гордона, который ранее в программе "Свобода слова" Савика Шустера нецензурно высказался о президенте Незалежной Владимире Зеленском, отметив, что украинцев в очередной раз обманули.
Пушков отметил, что странно слышать от Гордона подобные "матерные ламентации".
"И как ему жалко и самого Зеленского, и всех его сограждан в связи с тем, что их всех "в очередной раз" обманули. Обозреватель даже не задаётся вопросом, кто обманул. Россия? Европа обманула? Или Китай? Или, может быть, Гондурас, не ровён час, обманул? Нет, все они ни при чём. Украинцы сами себя обманули!" — написал сенатор в своём телеграм-канале.
По мнению Пушкова, это связано с тем, что на Украине отсутствует зрелая элита, нет политиков, которые способны вести страну вперёд. Поэтому Украина имеет того президента, которого заслуживает.
Ранее доктор Евгений Комаровский назвал себя и Гордона лохами из-за поддержки Зеленского на выборах. Он считает, что политик, которого избрали в 2019 году, и его обновлённая версия 2021-го — это два разных человека.
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