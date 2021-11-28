Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание папы римского Франциска, который назвал Средиземное море большим кладбищем из-за постоянно тонущих мигрантов.

В преддверии своего визита в Грецию и Кипр в начале декабря понтифик призвал к проявлению милосердия к беженцам и отметил, что они порой, высаживаясь на берегах Европы, сталкиваются с враждебным отношением и даже эксплуатацией.

"Они наши братья и сёстры. Сколько из них погибло в море? Сегодня наше море — Средиземное море — это большое кладбище", — сказал глава Римско-католической церкви.

В связи с этим Захарова напомнила, что западные страны недавно пытались обвинить Россию и Белоруссию в миграционном кризисе.

"Папа римский Франциск призвал к проявлению милосердия к беженцам и назвал "большим кладбищем" Средиземное море, в водах которого гибнет огромное число нелегальных мигрантов. Партнёрам на заметку: ни Белоруссию, ни Россию Средиземное море не омывает", — написала Захарова в своём телеграм-канале.