Нападающий "Сент-Луиса" Бучневич стал второй звездой дня в НХЛ
Лучшим же игроком дня был признан форвард "Колорадо" Микко Рантанен, который оформил хет-трик.
Фото © ТАСС / AP / Jeff Roberson
Российский нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич стал второй звездой игрового дня в НХЛ.
Ночью его команда переиграла "Коламбус" со счётом 6:3. На счету Бучневича две шайбы и одна голевая передача. Отметим, что ещё один россиянин — Владимир Тарасенко — сумел оформить в этой игре ассистентский хет-трик.
Выше Бучневича в списке главных звёзд дня лишь финский нападающий клуба "Колорадо" Микко Рантанен с хет-триком.
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