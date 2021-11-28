Александр Заковряшин — о самочувствии. Видео © Telegram / SHOT

Горноспасатель Александр Заковряшин, который вышел из шахты "Листвяжная" на следующие сутки после ЧП, рассказал, что сумел выжить, потому что "попал на свежую струю" воздуха. Об этом он сообщил журналистам, находясь в больнице. Видео с мужчиной опубликовал телеграм-канал SHOT.

"Получается, попал на свежую струю. Там у меня была возможность, как говорится, отлежаться. А потом я уже выходил, и там меня встретили ребята из кемеровского отряда. <...> Медикаменты как таковые мне не понадобились, я, так скажем, какое-то время отдохнул, набрался сил", — поделился Заковряшин.

Мужчина поблагодарил сотрудников больницы за оказываемую ему помощь. Он отметил, что без проблем вернётся к профессии, если ему разрешат врачи.