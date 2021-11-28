"Попал на свежую струю": Выживший на шахте "Листвяжная" спасатель рассказал, как выбрался на поверхность
Сейчас Заковряшин находится в больнице. По словам медиков, его состояние улучшается. Александр "без проблем" готов вернуться в профессию, если разрешат врачи.
Выживший на шахте "Листвяжная" спасатель рассказал, как выбрался на поверхность. Скриншот © Telegram / SHOT
Александр Заковряшин — о самочувствии. Видео © Telegram / SHOT
Горноспасатель Александр Заковряшин, который вышел из шахты "Листвяжная" на следующие сутки после ЧП, рассказал, что сумел выжить, потому что "попал на свежую струю" воздуха. Об этом он сообщил журналистам, находясь в больнице. Видео с мужчиной опубликовал телеграм-канал SHOT.
"Получается, попал на свежую струю. Там у меня была возможность, как говорится, отлежаться. А потом я уже выходил, и там меня встретили ребята из кемеровского отряда. <...> Медикаменты как таковые мне не понадобились, я, так скажем, какое-то время отдохнул, набрался сил", — поделился Заковряшин.
Мужчина поблагодарил сотрудников больницы за оказываемую ему помощь. Он отметил, что без проблем вернётся к профессии, если ему разрешат врачи.
"Страх у человека всегда будет присутствовать в экстренных ситуациях. От этого не отделаться", — заключил горноспасатель.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — 5 горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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