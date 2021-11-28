В Правительстве Кузбасса рассказали о состоянии пострадавших при аварии на "Листвяжной"

Четверо пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная" находятся в тяжёлом состоянии, 14 — в состоянии средней тяжести, а ещё 46 человек — в удовлетворительном. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Кемеровской области.