В Правительстве Кузбасса рассказали о состоянии пострадавших при аварии на "Листвяжной"
В стационарах региона на данный момент проходит лечение 64 человека, а ещё 12 наблюдаются медиками на дому.
Фото © ТАСС / Пресс-служба администрации Правительства Кузбасса
Четверо пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная" находятся в тяжёлом состоянии, 14 — в состоянии средней тяжести, а ещё 46 человек — в удовлетворительном. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Кемеровской области.
Отмечается, что на данный момент в стационарах региона проходит лечение 64 человека, ещё 12 наблюдаются медиками на дому. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — 5 горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
Комментариев: 0