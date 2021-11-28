Немецкий предприниматель прививал людей от ковида самодельной вакциной

В немецком городе Любеке сотрудники полиции остановили вакцинацию около аэропорта препаратом, который не получил одобрения к применению. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции города.

Примерно в 15:00 по местному времени правоохранители обнаружили около 80 человек, стоящих возле здания аэропорта. При этом число людей только увеличивалось. Выяснилось, что в воздушной гавани проводится "вакцинация препаратом, который, по-видимому, не допущен к применению". Прививку делали в специально подготовленном для этого офисном помещении.

Сообщается, что аэропорт Любека принадлежит врачу и предпринимателю Винфриду Штекеру, который и разработал свою вакцину от коронавируса. До того как в происходящее вмешалась полиция, 50 человек уже успели привиться данным препаратом.