Экс-депутат Рады Мураев предложил России освободить Европу от оккупации США

Экс-депутат Верховной рады Украины, лидер партии "Наши" Евгений Мураев заявил, что Европа находится под оккупацией США с 1945 года. Освободить континент, по его мнению, способны лишь Россия и Китай.

"Невозможно сейчас говорить о развитой и самостоятельной Европе, потому что она с 1945 года находится под оккупацией США и выйти из-под этой оккупации без России или Китая не сможет", — сказал политик в эфире телеканала "Наш".

Мураев добавил, что Европа устала и в ней растут крайние правые настроения. Устала Европа, по словам Мураева, от того, что ей вечно устраивают миграционные кризисы, а она хочет жить своими интересами. Также экс-депутат призвал власти Украины осознать, в какие войны пытаются вовлечь страну и на чьей стороне они находится. Если встанет вопрос о так называемом большом континентальном союзе, то Украине не подходит президентская форма правления, считает Мураев.