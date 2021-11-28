Экс-депутат Рады Мураев предложил России освободить Европу от оккупации США
По словам политика, европейские страны устали из-за того, что им постоянно устраивают миграционные кризисы, в то время как хочется жить своей жизнью.
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Экс-депутат Верховной рады Украины, лидер партии "Наши" Евгений Мураев заявил, что Европа находится под оккупацией США с 1945 года. Освободить континент, по его мнению, способны лишь Россия и Китай.
"Невозможно сейчас говорить о развитой и самостоятельной Европе, потому что она с 1945 года находится под оккупацией США и выйти из-под этой оккупации без России или Китая не сможет", — сказал политик в эфире телеканала "Наш".
Мураев добавил, что Европа устала и в ней растут крайние правые настроения. Устала Европа, по словам Мураева, от того, что ей вечно устраивают миграционные кризисы, а она хочет жить своими интересами. Также экс-депутат призвал власти Украины осознать, в какие войны пытаются вовлечь страну и на чьей стороне они находится. Если встанет вопрос о так называемом большом континентальном союзе, то Украине не подходит президентская форма правления, считает Мураев.
Ранее в ООН назвали Украину одним из мировых лидеров по вымиранию населения. В организации посоветовали властям Незалежной создать стабильные политическую и финансовую системы, чтобы обеспечить социальную защиту граждан и остановить эту негативную тенденцию.
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