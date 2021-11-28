"Красная черта": Психиатр Файнзильберг объяснил интерес людей к жутким подробностям преступлений
Стремление посмаковать какие-то кровавые, пугающие детали врач назвал не совсем здоровым.
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Криминальная хроника всегда была одним из самых востребованных жанров журналистики. О том, почему людям интересны подробности преступлений, рассказал врач-психиатр Владимир Файнзильберг в эфире радио Sputnik.
"Приведу такое сравнение: образование автомобильных пробок зачастую обусловлено только любопытством — все притормаживают и смотрят, что произошло. И если случилось что-то из ряда вон выходящее, то люди даже останавливаются. По этой же причине в обществе есть повышенное внимание к происшествиям [криминального характера]", — сказал психиатр.
Специалист отметил: чем больше криминальная новость содержит подробностей и деталей, тем больше внимания она привлечёт. Врач также назвал стремление посмаковать какие-то кровавые, пугающие детали не совсем здоровым. Файнзильберг добавил, что людям интересно понять психологию убийцы, потому что для психически здорового человека это "красная черта", которую он сам никогда не переступит.
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