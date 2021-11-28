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Певица Вика Цыганова — о смерти Александра Градского: Последний из эпохи души

Артистка поблагодарила композитора за его "могучий талант, достоинство личности и тепло добрых наставлений".

28 ноября, 04:33
<p>Александр Градский. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Александр Градский. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Певица Вика Цыганова написала душераздирающий пост о смерти певца и композитора Александра Градского. Артистка назвала ушедшего в мир иной последним из эпохи совести, профессионализма и души.

"Какая утрата! Александр, дорогой, как же так… Реально больно, нереально поверить... Последний из эпохи совести, профессионализма, последний из эпохи души... Ушёл... Как быстро мы сиротеем, остаёмся один на один с безумием мира", — написала Цыганова в "Инстаграме".

Умер музыкант Александр Градский

Умер музыкант Александр Градский

Певица поблагодарила композитора за его "могучий талант, достоинство личности и тепло добрых наставлений", назвав Градского своим лучшим наставником.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Александр Градский ушёл из жизни в больнице в ночь на воскресенье. Артисту было 72 года. 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. Представители композитора тогда информацию никак не прокомментировали.

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Александр Градский (урождённый Фрадкин) родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Он является одним из основоположников русского рока. В 1997 году Градскому было присвоено звание заслуженного деятеля искусств России, а в 1999-м — народного артиста. Градский был трижды женат официально. С 2003 года его фактической супругой была актриса Марина Коташенко. У музыканта осталось четверо детей.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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