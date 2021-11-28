Певица Вика Цыганова — о смерти Александра Градского: Последний из эпохи души

Певица Вика Цыганова написала душераздирающий пост о смерти певца и композитора Александра Градского. Артистка назвала ушедшего в мир иной последним из эпохи совести, профессионализма и души.

"Какая утрата! Александр, дорогой, как же так… Реально больно, нереально поверить... Последний из эпохи совести, профессионализма, последний из эпохи души... Ушёл... Как быстро мы сиротеем, остаёмся один на один с безумием мира", — написала Цыганова в "Инстаграме".

Певица поблагодарила композитора за его "могучий талант, достоинство личности и тепло добрых наставлений", назвав Градского своим лучшим наставником.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Александр Градский ушёл из жизни в больнице в ночь на воскресенье. Артисту было 72 года. 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. Представители композитора тогда информацию никак не прокомментировали.