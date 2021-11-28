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В Киеве пенсионер съел еду с мемориала в честь "голодомора"

В этот момент рядом с пожилым мужчиной находился народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который не обратил на ситуацию никакого внимания.

28 ноября, 03:49

Кадр из видео © Telegram / Столица

В Киеве пенсионер съел еду с мемориала в честь "голодомора". Видео © t.me / stolytsa

В Киеве пожилой мужчина собрал еду, оставленную у мемориала в память о так называемом голодоморе. Об этом сообщает украинское издание "Сегодня".

Всё произошло 27 ноября после завершения официальных памятных мероприятий, посвящённых очередной годовщине событий. На кадрах видно, что пожилой мужчина забирает с мемориала яблоко и кусок хлеба, а затем съедает.

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По данным СМИ, в этот момент рядом с пенсионером находился народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который не обратил на ситуацию никакого внимания.

Ранее на Украине голодомор объявили геноцидом и актом тоталитарного террора против жителей республики, Киев добивается от мирового сообщества признания того же. В России действия властей Незалежной назвали попыткой политизировать историю и поссорить русский и украинский народ. Напомним, что в 1932–1933 годах голод охватил основные зерновые районы Советского Союза, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, регионы Центрального Черноземья, Казахстан, Западную Сибирь и Южный Урал. Также пострадали территории, входившие в состав Украинской и Белорусской ССР. В результате продовольственного кризиса в стране погибло, по разным оценкам, от семи до восьми миллионов человек различной национальности.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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