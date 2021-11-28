В Киеве пенсионер съел еду с мемориала в честь "голодомора". Видео © t.me / stolytsa

В Киеве пожилой мужчина собрал еду, оставленную у мемориала в память о так называемом голодоморе. Об этом сообщает украинское издание "Сегодня".

Всё произошло 27 ноября после завершения официальных памятных мероприятий, посвящённых очередной годовщине событий. На кадрах видно, что пожилой мужчина забирает с мемориала яблоко и кусок хлеба, а затем съедает.

По данным СМИ, в этот момент рядом с пенсионером находился народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который не обратил на ситуацию никакого внимания.