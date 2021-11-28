В Киргизии в день выборов задержали подозреваемых в подготовке госпереворота
Теперь правоохранительные органы намерены поймать тех, кто "идеологически подковывал" несостоявшихся исполнителей захвата власти.
Фото © ТАСС / Михаил Егиков
В Киргизии, где 28 ноября начались парламентские выборы, задержаны подозреваемые в подготовке государственного переворота. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности страны Марат Иманкулов.
"Сообщения о том, что они задержаны, соответствуют действительности, сейчас проводится следствие по этому факту", — сказал Иманкулов.
Он добавил, что тех, кто "подбивал" кандидатов к деструктивным действиям, также нужно привлечь к ответственности. Иманкулов усомнился в том, что задержанные молодые люди сами додумались захватить власть. По его мнению, за ними стоит некий организатор, кто их "идеологически подковывал".
Напомним, ранее пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики сообщил о пресечении попытки госпереворота. По данным правоохранительных органов, заговорщики планировали организовать протесты в Бишкеке и спровоцировать столкновения с силовиками. Осуществить свой план они намеревались с помощью примерно тысячи "агрессивно настроенных" молодых людей.
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