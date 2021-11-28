В Киргизии в день выборов задержали подозреваемых в подготовке госпереворота

В Киргизии, где 28 ноября начались парламентские выборы, задержаны подозреваемые в подготовке государственного переворота. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности страны Марат Иманкулов.

"Сообщения о том, что они задержаны, соответствуют действительности, сейчас проводится следствие по этому факту", — сказал Иманкулов.

Он добавил, что тех, кто "подбивал" кандидатов к деструктивным действиям, также нужно привлечь к ответственности. Иманкулов усомнился в том, что задержанные молодые люди сами додумались захватить власть. По его мнению, за ними стоит некий организатор, кто их "идеологически подковывал".