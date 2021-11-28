Представитель ВОЗ Вуйнович отвергла утверждения о непроверенности вакцин от ковида

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович опровергла заявления о том, что вакцины от коронавируса непроверенные.

"Это не так. Платформы этих вакцин существуют 10, 15 и 20 лет. Технология знакома", — сказала Вуйнович в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Представитель ВОЗ выразила надежду на подвижки в вопросе признания вакцин в свете грядущей Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая начнётся 29 ноября.