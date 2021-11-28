НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Представитель ВОЗ Вуйнович отвергла утверждения о непроверенности вакцин от ковида

Платформы этих препаратов существуют 10, 15 и 20 лет, сказала специалист, отметив, что технология знакома.

28 ноября, 03:09

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович опровергла заявления о том, что вакцины от коронавируса непроверенные.

"Это не так. Платформы этих вакцин существуют 10, 15 и 20 лет. Технология знакома", — сказала Вуйнович в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Биолог Баранова: "Спутник" может быть устойчивее к штамму "омикрон", чем другие вакцины

Биолог Баранова: "Спутник" может быть устойчивее к штамму "омикрон", чем другие вакцины

Представитель ВОЗ выразила надежду на подвижки в вопросе признания вакцин в свете грядущей Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая начнётся 29 ноября.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об усилении действия вакцин от ковида и гриппа при совместном применении.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1