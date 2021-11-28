Российский дипломат Полянский заявил, что "саммит за демократию" может подорвать ООН

"Саммит за демократию", который организуют США, может подорвать ООН и спровоцировать новые разногласия и проблемы. Об этом написал в "Твиттере" первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Запланированный так называемый саммит за демократию — достойная сожаления инициатива, которая может подорвать ООН и вызвать новые разногласия и проблемы", — отметил дипломат.

По словам Полянского, история давно показала, что, когда одни страны снисходительно относятся к другим и пытаются наставлять их, ничем хорошим это не заканчивается.