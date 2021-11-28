Российский дипломат Полянский заявил, что "саммит за демократию" может подорвать ООН
По его словам, история давно показала, что, когда одни страны снисходительно относятся к другим и пытаются наставлять их, ничем хорошим это не заканчивается.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Фото © ТАСС / АР
"Саммит за демократию", который организуют США, может подорвать ООН и спровоцировать новые разногласия и проблемы. Об этом написал в "Твиттере" первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"Запланированный так называемый саммит за демократию — достойная сожаления инициатива, которая может подорвать ООН и вызвать новые разногласия и проблемы", — отметил дипломат.
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По словам Полянского, история давно показала, что, когда одни страны снисходительно относятся к другим и пытаются наставлять их, ничем хорошим это не заканчивается.
Ранее Лайф рассказывал, что США пригласили на "саммит за демократию", который состоится в режиме видеоконференции 9–10 декабря, 110 делегаций. Нет среди приглашённых России и Китая, а вот Тайвань среди участников значится. Не обошлось там и без Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это мероприятие движением к расколу мирового сообщества. Дипломат подчеркнул, что такую линию проводят на фоне слов Джо Байдена о нежелании разделения мира на противостоящие блоки.
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