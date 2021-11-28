Главврач "Кащенко" рассказал о мошеннической схеме с "дечипизацией" после прививки

Мошенники начали предлагать россиянам помощь в избавлении от чипов, которые якобы вживляются в организм после вакцинации от коронавируса. Соответствующее заявление сделал в интервью РБК главный внештатный психиатр Депздрава Москвы, главврач психиатрической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева (ранее — им. Кащенко) Георгий Костюк.

По словам медика, злоумышленники рассказывают доверчивым россиянам, что якобы создали "дечипизатор" — компактное одноразовое устройство, которое нужно приложить к месту укола. За небольшую плату мошенники обещают уничтожить все "чипы".

"Кому-то реальной казалась конспирологическая идея, что Билл Гейтс разработал чипы. Дальше это уже дело техники. Кто знает, что такое 5G? А вдруг это что-то такое, что действительно способно заразить коронавирусом?" — сказал Костюк.

По словам специалиста, россиян уверяют в том, что их заражают "цифровыми вирусами". Якобы прививка от коронавируса внедряет в организм такой вирус — и его тоже потом необходимо долго и дорого лечить.