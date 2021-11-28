Продюсер Дробыш в День матери рассказал о самом дорогом подарке для своей мамы

День матери, регулярно отмечаемый в России в последнее воскресенье ноября, в этом году выпал на 28-е число. Известный музыкальный продюсер Виктор Дробыш уверен, что самым дорогим подарком для его мамы Надежды, живущей в США, является звонок сына. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

"Конечно, День матери для меня праздник, но я не знаю дат, живём в разных странах, даты везде разные, поэтому тяжело сориентироваться, но даже если мы каждую неделю будем праздновать День матери, то ничего плохого из этого не выйдет. Поздравляю маму, опираясь на день рождения, 8 Марта, Новый год. И лучше, чем звонком, её не поздравишь", — отметил Дробыш.

Продюсер добавил, что у хорошего сына День матери каждый день, а у "среднего" хотя бы несколько раз в месяц.

В РФ День матери был учреждён в 1998 году. А в Российской империи его впервые отметили 1 декабря 1915 года. В США, как и во многих других странах, этот праздник отмечается во второе воскресенье мая.