Учёные из Бостонского университета назвали чреватые развитием деменции виды спорта

Занятия контактными видами спорта, где участники регулярно получают удары по голове, могут привести к развитию деменции. К такому выводу пришли учёные из Бостонского университета (США). Их исследование опубликовано в журнале Neurology.

Специалисты изучили маркеры повреждения мозга, называемые "гиперинтенсивностью белого вещества", и нашли связь между количеством зон гиперинтенсивности на прижизненных снимках МРТ и другими индикаторами, подтверждающими повреждение белого вещества к моменту вскрытия. Учёные сравнили данные вскрытия и МРТ людей, занимавшихся травмоопасной деятельностью. В результате выяснилось, что 90% этих лиц были игроками в американский футбол. Другие играли в обычный футбол, занимались боксом или были профессиональными военными. Перед смертью у многих из них была деменция, а у 71% — хроническая травматическая энцефалопатия.