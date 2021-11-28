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Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил Западную Европу в "огромном лицемерии"

Политик отметил, что западноевропейские страны всегда критикуют Россию, но при этом ведут дела с РФ. По его словам, так же ситуация обстоит и с Китаем.

28 ноября, 04:52

Фото © ТАСС / Ukrinform via ZUMA Wire

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Западной Европы проявляют "огромное лицемерие", в том числе и в отношении к России. Таким образом он прокомментировал ситуацию вокруг изменения миграционной политики Европы.

В интервью RT Сийярто напомнил, что в учредительном документе нового коалиционного правительства ФРГ активно поддерживается миграция.

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"Это огромное лицемерие, поскольку происходит следующее: большие страны — большие и сильные страны — могут позволить себе говорить иначе, чем поступать. Маленькие страны не могут себе этого позволить", — отметил дипломат.

Глава венгерского МИДа добавил, что Западная Европа всегда критикует Россию, но при этом ведёт дела с РФ. Так же ситуация обстоит и с Китаем.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о попытках ЕС под видом помощи раскачать ситуацию в Белоруссии. Дипломат назвала это институализацией вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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