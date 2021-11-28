Глава МИД Венгрии Сийярто разочарован противодействием "Спутнику V" в Европе

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что разочарован противодействием российской вакцине от коронавируса "Спутник V" в Европе, отметив, что признание препарата является политическим вопросом. Об этом он рассказал в беседе с RT.

"Это политический и идеологический вопрос. И я очень этим разочарован. <...> Меня раздражает, что всякий раз, когда я разговариваю со своими западноевропейскими коллегами, они утверждают, что российская вакцина очень эффективна и хорошо работает. <...> Но, несмотря на все эти слова, сказанные при личном разговоре, на публике они ведут себя совершенно иначе", — сказал министр.

Сийярто подчеркнул, что использование "Спутника V" позволило Венгрии выйти из режима жёстких ограничений и приступить к восстановлению экономики на два месяца раньше, чем коллегам по Европейскому союзу.